Angers

Visite l’Herbier Mystérieux

devant la maison Gaston-Allard à l’arboretum Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-30

Partez à la découverte des trésors cachés de l’Arboretum. Observez et collectez plantes et graines pour compléter votre herbier. .

devant la maison Gaston-Allard à l’arboretum Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 musees@ville.angers.fr

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English :

L’événement Visite l’Herbier Mystérieux Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers