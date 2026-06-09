Visite l’Herbier Mystérieux Angers
Visite l’Herbier Mystérieux Angers lundi 13 juillet 2026.
Angers
Visite l’Herbier Mystérieux
devant la maison Gaston-Allard à l’arboretum Angers Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-30
Partez à la découverte des trésors cachés de l’Arboretum. Observez et collectez plantes et graines pour compléter votre herbier. .
devant la maison Gaston-Allard à l’arboretum Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 musees@ville.angers.fr
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English :
L’événement Visite l’Herbier Mystérieux Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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