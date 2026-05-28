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Visite commentée Murmures… Au fil des graffitis Domaine national du Château d’Angers Angers

Visite commentée Murmures… Au fil des graffitis Domaine national du Château d’Angers Angers jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Domaine national du Château d'Angers

Adresse : 2, Promenade du Bout du Monde

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 10:15:00

Tarif : 14 14

Angers

Visite commentée Murmures… Au fil des graffitis

Domaine national du Château d’Angers 2, Promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:15:00
fin : 2026-06-18 11:30:00

Date(s) :
2026-06-18

Au Château d’Angers, nombreux sont les murs couverts d’inscriptions et de dessins. Ils nous racontent les secrets de celles et ceux, libres ou enfermés, qui passèrent un jour ici.   .

Domaine national du Château d’Angers 2, Promenade du Bout du Monde Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77  chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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L’événement Visite commentée Murmures… Au fil des graffitis Angers a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers

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