Visite commentée Murmures… Au fil des graffitis Domaine national du Château d’Angers Angers
Visite commentée Murmures… Au fil des graffitis Domaine national du Château d’Angers Angers jeudi 18 juin 2026.
Angers
Visite commentée Murmures… Au fil des graffitis
Domaine national du Château d’Angers 2, Promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:15:00
fin : 2026-06-18 11:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Au Château d’Angers, nombreux sont les murs couverts d’inscriptions et de dessins. Ils nous racontent les secrets de celles et ceux, libres ou enfermés, qui passèrent un jour ici. .
Domaine national du Château d’Angers 2, Promenade du Bout du Monde Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr
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L’événement Visite commentée Murmures… Au fil des graffitis Angers a été mis à jour le 2026-05-26 par Destination Angers
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