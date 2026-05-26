Angers

Electronicat/ Performance musicale

35 Boulevard du Roi René Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16 19:15:00

Date(s) :

2026-06-16

Dans le cadre de la résidence Keita Mori- Lignes/Étoiles

Frédéric Bigot sera en résidence de création en amont de la performance de Keita Mori . Au cours de cette résidence il préparera des compositions en correspondance avec l’œuvre in-situ . .

35 Boulevard du Roi René Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 59 65 angers.patrimoines@ville.angers.fr

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English :

L’événement Electronicat/ Performance musicale Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers