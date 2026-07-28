Informations pratiques

Angers

Médiation sur l’Abbaye du Ronceray

Place de la Laiterie Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-10-24 15:15:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27 2026-08-29 2026-09-02 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-12 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-26

Découvrez l’histoire et l’architecture de l’église abbatiale du Ronceray lors de médiations. .

Place de la Laiterie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire angers.patrimoines@ville.angers.fr

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English :

L’événement Médiation sur l’Abbaye du Ronceray Angers a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Angers