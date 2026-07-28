Médiation sur l’Abbaye du Ronceray Angers
mardi 28 juillet 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Médiation sur l’Abbaye du Ronceray
Place de la Laiterie Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-10-24 15:15:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27 2026-08-29 2026-09-02 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-12 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-26
Découvrez l’histoire et l’architecture de l’église abbatiale du Ronceray lors de médiations. .
Place de la Laiterie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire angers.patrimoines@ville.angers.fr
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English :
L’événement Médiation sur l’Abbaye du Ronceray Angers a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Angers
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