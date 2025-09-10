[Webinaire] Comment l’intelligence artificielle (IA) peut vous aider dans votre communication commerciale ?, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers

[Webinaire] Comment l’intelligence artificielle (IA) peut vous aider dans votre communication commerciale ? Mardi 30 juin, 11h00 Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire Maine-et-Loire

Gratuit et sur inscription avant le 29 juin 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T11:00:00+02:00 – 2026-06-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T11:00:00+02:00 – 2026-06-30T12:00:00+02:00

Ce webinaire gratuit et sur inscription clôture une série de témoignages de producteurs utilisant l’IA.

Retrouvez les dates des témoignagnes postés sur nos réseaux sociaux.

En savoir +

Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire 9 rue andré brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites-1/detail-de-lactualite/temoignages-et-webinaire-innover-dans-sa-communication-commerciale-en-utilisant-lintelligence-artificielle »}] https://events.teams.microsoft.com/event/6e8cf75b-728d-441c-9f03-af40b97c035e@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920

L’intelligence artificielle (IA) est déjà présente dans notre quotidien et peut apporter des solutions pour simplifier certaines tâches. webinaire circuits courts

Chambre d’agriculture Pays de la Loire