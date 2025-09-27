Angers

Concert à la Collégiale Saint Martin VOCES8 Scholars

23 rue Saint Martin Angers Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23 21:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Concert huit voix a capella d’un répertoire allant des polyphonies anciennes jusqu’au jazz en passant par des arrangements populaires. .

23 rue Saint Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

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English :

L’événement Concert à la Collégiale Saint Martin VOCES8 Scholars Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers