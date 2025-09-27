Concert à la Collégiale Saint Martin VOCES8 Scholars Angers
Concert à la Collégiale Saint Martin VOCES8 Scholars Angers mardi 23 juin 2026.
Angers
Concert à la Collégiale Saint Martin VOCES8 Scholars
23 rue Saint Martin Angers Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23 21:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Concert huit voix a capella d’un répertoire allant des polyphonies anciennes jusqu’au jazz en passant par des arrangements populaires. .
23 rue Saint Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert à la Collégiale Saint Martin VOCES8 Scholars Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Saison 2025/2026 Le Chabada Angers 28 mai 2026
- Foodeez Food tour gourmand à la rencontre des pépites angevines Angers 28 mai 2026
- Saison 2025/2026 au Grand Théâtre d’Angers Angers 28 mai 2026
- Bulles de Culture Apéritives Mini Rue St Laud, mémoire d’1 ville Angers 29 mai 2026
- Nature is Bike Angers 30 mai 2026