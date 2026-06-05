Échappées d’art Découverte d’une sélection d’œuvres à pied Rue Cordelle Angers

Angers

Échappées d’art Découverte d’une sélection d’œuvres à pied

Rue Cordelle Devant la fresque de Mr Hobz Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-07-02 19:15:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-02 2026-07-12 2026-07-16 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-23 2026-08-27 2026-09-13 2026-09-27 2026-10-04 2026-10-08

Partez à la découverte d’une sélection de plusieurs œuvres de street art du centre-ville. .

Rue Cordelle Devant la fresque de Mr Hobz Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Échappées d’art Découverte d’une sélection d’œuvres à pied Angers a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers