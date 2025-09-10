Visite guidée de l’ ancien couvent de la Baumette Place Albert Cheux Angers
Visite guidée de l’ ancien couvent de la Baumette Place Albert Cheux Angers samedi 4 avril 2026.
Visite guidée de l’ ancien couvent de la Baumette
Place Albert Cheux Ou 1 rue Haut de la Baumette Angers Maine-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-15 2026-04-22
Classé au Patrimoine Mondial de L’Unesco, l’Ancien Couvent de la Baumette ouvre ses portes dès le 4 avril 2026 au public à l’occasion du Printemps de la Baumette. Un mois privilégié dédié à la visite de l’un des plus prestigieux sites des bords de Maine. .
Place Albert Cheux Ou 1 rue Haut de la Baumette Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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L’événement Visite guidée de l’ ancien couvent de la Baumette Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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