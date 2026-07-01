L’ingénieur de Saint-Nicolas, Étang Saint-Nicolas, Angers

Informations pratiques

L’ingénieur de Saint-Nicolas Mercredi 8 juillet, 14h00 Étang Saint-Nicolas Maine-et-Loire

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00

Venez suivre la trace du plus grand jardinier ingénieur de nos rivières, le Castor d’Europe. Vous en apprendrez plus sur cet animal emblématique et historique de notre territoire.

Inscription obligatoire, limitée à 25 personnes.

Étang Saint-Nicolas Allée de la Haloperie, 49000 Angers Angers 49001 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lpo-anjou.org/animation/lingenieur-de-saint-nicolas/ »}]

Venez suivre la trace du plus grand jardinier ingénieur de nos rivières, le Castor d’Europe. Vous en apprendrez plus sur cet animal emblématique et historique de notre territoire.

Edouard Beslot