Le pianO du lac JANGADA concert flottant sur le lac de Maine

Lac de Maine Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-02 21:15:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02

Jangada est un concert flottant mis en scène par le pianO du lac. Le duo piano violon vous invite au voyage, un concert sur le lac de Maine à écouter depuis la plage. .

Lac de Maine Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 75 80 94 contact@polpoproductions.com

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English :

L’événement Le pianO du lac JANGADA concert flottant sur le lac de Maine Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers