Apéritif au coucher du soleil à l’Ancien couvent de la Baumette

Place Albert Cheux Ou 1 rue Haut de la Baumette Angers Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 21:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-24

Du soleil et des amis ! Deux dates à retenir les vendredis 10 et 24 avril. Venez profiter d’un apéritif au coucher du soleil dans un site historique du XVème siècle aux portes d’Angers. .

Place Albert Cheux Ou 1 rue Haut de la Baumette Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@monumentsurprenant.fr

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L’événement Apéritif au coucher du soleil à l’Ancien couvent de la Baumette Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers