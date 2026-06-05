Exposition HeROIc au Château d’Angers Du merveilleux médiéval à la Fantasy Angers
Exposition HeROIc au Château d’Angers Du merveilleux médiéval à la Fantasy Angers samedi 4 juillet 2026.
Angers
Exposition HeROIc au Château d’Angers Du merveilleux médiéval à la Fantasy
2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23
Héros légendaires, quêtes mythiques, dragons et univers issus des sagas et jeux vidéo de la fantasy explorez au château d’Angers les liens entre Moyen Âge et pop culture. .
2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers 49934 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
L’événement Exposition HeROIc au Château d’Angers Du merveilleux médiéval à la Fantasy Angers a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers
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