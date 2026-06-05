Angers

Exposition HeROIc au Château d’Angers Du merveilleux médiéval à la Fantasy

2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23

Héros légendaires, quêtes mythiques, dragons et univers issus des sagas et jeux vidéo de la fantasy explorez au château d’Angers les liens entre Moyen Âge et pop culture. .

2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers 49934 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition HeROIc au Château d’Angers Du merveilleux médiéval à la Fantasy Angers a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Angers