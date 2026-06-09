Bonus Food’Angers Voyage en Inde Angers
Bonus Food’Angers Voyage en Inde Angers jeudi 2 juillet 2026.
Angers
Bonus Food’Angers Voyage en Inde
35 boulevard du Roi René Angers Maine-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Avec les Vignerons Indépendants, les appellations de vins rosés de l’Anjou Saumur et les Epices Curieuses, Food’Angers vous propose un afterwork aux accords vins et mets épicés dégustation de 4 vins rosés et 4 bouchées d’inspiration indienne. .
35 boulevard du Roi René Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement Bonus Food’Angers Voyage en Inde Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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