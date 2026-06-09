Angers

Bonus Food’Angers Voyage en Inde

35 boulevard du Roi René Angers Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Avec les Vignerons Indépendants, les appellations de vins rosés de l’Anjou Saumur et les Epices Curieuses, Food’Angers vous propose un afterwork aux accords vins et mets épicés dégustation de 4 vins rosés et 4 bouchées d’inspiration indienne. .

35 boulevard du Roi René Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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L’événement Bonus Food’Angers Voyage en Inde Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers