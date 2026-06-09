Angers

Bonus Food’Angers Voyage en Terre du Milieu

4 Boulevard Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07

A l’occasion de l’expo Aubusson tisse Tolkien , Food’Angers vous propose avec la complicité musicale de Solarmonia et du P’tit Resto, une plongée gourmande dans cet univers onirique, magique et enchanteur… Un BONUS inspiration Hobbit ! .

4 Boulevard Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Bonus Food’Angers Voyage en Terre du Milieu Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers