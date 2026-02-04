Angers, visite nocturne au Jardin des Plantes Devant la grille d’entrée du Jardin Angers
Angers, visite nocturne au Jardin des Plantes Devant la grille d’entrée du Jardin Angers vendredi 17 juillet 2026.
Angers
Angers, visite nocturne au Jardin des Plantes
Devant la grille d’entrée du Jardin Boulevard Carnot Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-21
Découvrez un des jardins incontournables de la ville lors d’une visite nocturne envoûtante ! Déambulez dans les allées entre les arbres et sculptures, Une expérience apaisante pour les amoureux de nature. .
Devant la grille d’entrée du Jardin Boulevard Carnot Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00
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English :
L’événement Angers, visite nocturne au Jardin des Plantes Angers a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers
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