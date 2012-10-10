Soirée dégustation du 17 juillet, spéciale Fan de Chenin Angers
Soirée dégustation du 17 juillet, spéciale Fan de Chenin Angers vendredi 17 juillet 2026.
Angers
Soirée dégustation du 17 juillet, spéciale Fan de Chenin
Promenade du Bout du monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez partager, contempler et savourer l’art de vivre angevin dans un lieu exceptionnel de patrimoine.
Une soirée conviviale pour échanger avec les vignerons et associer à la dégustation, le plaisir d’un concert en plein air ! .
Promenade du Bout du monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement Soirée dégustation du 17 juillet, spéciale Fan de Chenin Angers a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Angers
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