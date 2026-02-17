Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Angers – Terra Botanica, Angers
Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Angers – Terra Botanica, Angers jeudi 21 mai 2026.
Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT Jeudi 21 mai, 09h00 Angers – Terra Botanica Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00
Angers – Terra Botanica Terra Botanica Route d’Epinard Angers Angers 49055 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Nous vous offrons* un exemplaire du MémentoCSE 2025-2026, le guide pratique CSE -DS/RS – COS/CAS. Valeur 39 € *dans la limite des stocks disponibles
MementoCSE
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