Webinaire – Présentation du BPREA à distance, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers
Webinaire – Présentation du BPREA à distance, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers vendredi 22 mai 2026.
Webinaire – Présentation du BPREA à distance Vendredi 22 mai, 12h00 Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire Maine-et-Loire
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T12:00:00+02:00 – 2026-05-22T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T12:00:00+02:00 – 2026-05-22T13:00:00+02:00
Au programme
Rendez-vous les :
- vendredi 22 mai 2026 de 12 h à 13 h,
- jeudi 9 juillet 2026 de 18 h à 19 h,
- jeudi 10 septembre 2026 de 12 h à 13 h.
Ce webinaire vous permettra :
- de découvrir les objectifs, l’organisation, le planning de la formation,
- d’évoquer les pré-requis,
- d’évoquer les financements,
- de poser vos questions en direct.
En savoir + sur la formation BPREA Polyculture élevage bovin à distance
Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire 9 rue andré brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://events.teams.microsoft.com/event/3cc3c77e-cc7a-4711-b0e1-c74f96f9dd5e@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920 »}] [{« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/nos-formations/notre-offre-de-formations-a-distance/detail-des-formation-a-distance/bprea-polyculture-elevage-bovin-a-distance »}] https://events.teams.microsoft.com/event/3cc3c77e-cc7a-4711-b0e1-c74f96f9dd5e@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920
Vous vous interrogez sur le BPREA à distance et sur son organisation ? Nous vous proposons d’en savoir plus lors d’un webinaire d’information dédié.
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visite le quartier Saint-Joseph Eglise Saint-Joseph Angers 15 avril 2026
- Ateliers enfants au Repaire Urbain Le RU Repaire Urbain Angers 15 avril 2026
- Spectacle Bottes de Prince et Bigoudis Angers 15 avril 2026
- Laissez vous conter le château d’Angers Domaine national du Château d’Angers Angers 16 avril 2026
- Voyage musical en tapisseries Angers 22 avril 2026