Angers Pianopolis Angers
Angers Pianopolis Angers mercredi 13 mai 2026.
Angers Pianopolis
Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Angers Pianopolis propose de vivre la musique dans des lieux beaux, accueillants et conviviaux, emblématiques de la douceur angevine et accessibles à tous les publics. .
Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 31 27 89
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English :
L’événement Angers Pianopolis Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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