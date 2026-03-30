Angers Pianopolis

Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Angers Pianopolis propose de vivre la musique dans des lieux beaux, accueillants et conviviaux, emblématiques de la douceur angevine et accessibles à tous les publics. .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 31 27 89

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English :

L’événement Angers Pianopolis Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers