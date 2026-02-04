Parcours commenté Aubusson tisse Tolkien Musée Jean Lurçat Angers

Parcours commenté Aubusson tisse Tolkien

Musée Jean Lurçat 4 boulevard Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:30:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-26 2026-05-10

Plongez dans l’univers fascinant de Tolkien à travers la tenture monumentale de la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson. C .

Musée Jean Lurçat 4 boulevard Arago Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Parcours commenté Aubusson tisse Tolkien Angers a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Angers