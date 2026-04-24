Marché d’artistes et d’artisans du Maine-et-Loire Marché de la Place Sainte Croix Angers
Marché d’artistes et d’artisans du Maine-et-Loire Marché de la Place Sainte Croix Angers dimanche 3 mai 2026.
Angers
Marché d’artistes et d’artisans du Maine-et-Loire
Marché de la Place Sainte Croix Maison d’Adam Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Une quinzaine d’exposants artisans et artisans métiers d’art du Maine et Loire exposent leurs créations de 9h à 18h chaque premier dimanche du mois. .
Marché de la Place Sainte Croix Maison d’Adam Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 77 24 72 marchelesartisanalesdangers@gmail.com
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English :
L’événement Marché d’artistes et d’artisans du Maine-et-Loire Angers a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers
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