Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché d’artistes et d’artisans du Maine-et-Loire Marché de la Place Sainte Croix Angers

Marché d’artistes et d’artisans du Maine-et-Loire Marché de la Place Sainte Croix Angers dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Marché de la Place Sainte Croix

Adresse : Maison d'Adam

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Angers

Marché d’artistes et d’artisans du Maine-et-Loire

Marché de la Place Sainte Croix Maison d’Adam Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Une quinzaine d’exposants artisans et artisans métiers d’art du Maine et Loire exposent leurs créations de 9h à 18h chaque premier dimanche du mois.   .

Marché de la Place Sainte Croix Maison d’Adam Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 77 24 72  marchelesartisanalesdangers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché d’artistes et d’artisans du Maine-et-Loire Angers a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)