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Opéra baroque  David et Jonathas  de Marc-Antoine Charpentier par l’ensemble INTENSO Angers

Opéra baroque  David et Jonathas  de Marc-Antoine Charpentier par l’ensemble INTENSO Angers vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 30, avenue de Chanzy

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Angers

Opéra baroque  David et Jonathas  de Marc-Antoine Charpentier par l’ensemble INTENSO

30, avenue de Chanzy Angers Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 22:45:00

Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25

Opéra baroque créé en 1688, inspiré par un épisode biblique. Les jeunes protagonistes, David et Jonathas, amis très proches, se retrouvent en position d’ennemis, confrontés à la violence et à la mort.   .

30, avenue de Chanzy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 45 77 47  contact@ensembleintenso.fr

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English :

L’événement Opéra baroque  David et Jonathas  de Marc-Antoine Charpentier par l’ensemble INTENSO Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers

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