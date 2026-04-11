Angers

Opéra baroque David et Jonathas de Marc-Antoine Charpentier par l’ensemble INTENSO

30, avenue de Chanzy Angers Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 22:45:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Opéra baroque créé en 1688, inspiré par un épisode biblique. Les jeunes protagonistes, David et Jonathas, amis très proches, se retrouvent en position d’ennemis, confrontés à la violence et à la mort. .

30, avenue de Chanzy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 45 77 47 contact@ensembleintenso.fr

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English :

L’événement Opéra baroque David et Jonathas de Marc-Antoine Charpentier par l’ensemble INTENSO Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers