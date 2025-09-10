Bulles de Culture Apéritives Maxi Rue St Laud, mémoire d’1 ville Angers
Bulles de Culture Apéritives Maxi Rue St Laud, mémoire d’1 ville Angers samedi 2 mai 2026.
Bulles de Culture Apéritives Maxi Rue St Laud, mémoire d’1 ville
n° 10-12 rue des Poëliers (ancien magasin IKKS) Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-09 19:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09 2026-05-23
Au long de la rue St Laud, quelques très belles maisons à pans de bois alternent avec la sobre élégance d’immeubles Haussmanniens. L’Art Nouveau déploie sa joyeuse fantaisie au Boléro tandis que le street-art ajoute sa touche contemporaine et humoristique .
n° 10-12 rue des Poëliers (ancien magasin IKKS) Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 07 83 07 odilewibault@gmail.com
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L’événement Bulles de Culture Apéritives Maxi Rue St Laud, mémoire d’1 ville Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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