Cap sur Robinson Crusoé à Angers Nantes Opéra, Grand-Théâtre d’Angers, Angers
Cap sur Robinson Crusoé à Angers Nantes Opéra, Grand-Théâtre d’Angers, Angers samedi 9 mai 2026.
Cap sur Robinson Crusoé à Angers Nantes Opéra Samedi 9 mai, 14h30 Grand-Théâtre d’Angers Maine-et-Loire
Entrée sous conditions (jeu concours / participation à la collecte)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
A l’occasion de Tous à l’Opéra 2026, tentez de gagner des places pour la répétition générale de Robinson Crusoé au Grand-Théâtre d’Angers !
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> En participant à notre collecte via le formulaire disponible sur notre site. Afin d’identifier votre contribution dans le cadre de Tous à l’Opéra, nous vous invitons à mentionner le mot « jeunesse » dans votre témoignage et à renseigner votre prénom, votre nom et votre adresse e-mail pour valider votre participation.
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> En participant à notre jeu-concours sur les réseaux sociaux.
À 14h30, assistez à la répétition générale, mise en scène par Laurent Pelly, et plongez dans l’univers doux-amer de cet opéra-comique méconnu de Jacques Offenbach, dans lequel le jeune Robinson part à l’aventure et découvre une réalité inattendue.
Grand-Théâtre d’Angers Place du ralliement Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Gagnez vos places pour la répétition générale au Grand-Théâtre d’Angers Tous à l’opéra Robinson Crusoé
Romain Boulanger
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