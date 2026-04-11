Bulles de culture Mini art déco architecture et mosaïques Angers
Bulles de culture Mini art déco architecture et mosaïques Angers vendredi 8 mai 2026.
Angers
Bulles de culture Mini art déco architecture et mosaïques
Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-14
Découvrez l’histoire de la Maison Bleue, de l’hôtel continental, de la poste centrale et de l’ancienne herboristerie. Passons ensemble au-delà du décor pour découvrir le changement de vie et de société qui s’exprime à travers ce mouvement artistique. .
Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 07 83 07 odilewibault@gmail.com
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English :
L’événement Bulles de culture Mini art déco architecture et mosaïques Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers
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