Angers

Bulles de culture Mini art déco architecture et mosaïques

Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-14

Découvrez l’histoire de la Maison Bleue, de l’hôtel continental, de la poste centrale et de l’ancienne herboristerie. Passons ensemble au-delà du décor pour découvrir le changement de vie et de société qui s’exprime à travers ce mouvement artistique. .

Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 07 83 07 odilewibault@gmail.com

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English :

L’événement Bulles de culture Mini art déco architecture et mosaïques Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers