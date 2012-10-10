Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée dégustation du 14 août, spéciale Cocktails Angers

Soirée dégustation du 14 août, spéciale Cocktails Angers vendredi 14 août 2026.

Adresse : Promenade du Bout du monde

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 12

Angers

Soirée dégustation du 14 août, spéciale Cocktails

Promenade du Bout du monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Venez partager, contempler et savourer l’art de vivre angevin dans un lieu exceptionnel de patrimoine.

Une soirée conviviale pour échanger avec les liquoristes angevines et associer à la dégustation, le plaisir d’un concert en plein air !   .

Promenade du Bout du monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  officedetourisme@destination-angers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée dégustation du 14 août, spéciale Cocktails Angers a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Angers

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)