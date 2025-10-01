Angers

Bulles de Culture Apéritives Maxi la tournée des fontaines

Boulevard de la Résistance et de la Déportation – Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-08-15 19:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-04 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-12

Chaque fontaine a un style qui illustre son époque et correspond à sa fonction abreuver, décorer, rafraîchir…

A travers ses fontaines, Angers dévoile son histoire.

Proposition de poursuivre autour d’un verre. .

Boulevard de la Résistance et de la Déportation – Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 odilewibault@gmail.com

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English :

L’événement Bulles de Culture Apéritives Maxi la tournée des fontaines Angers a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers