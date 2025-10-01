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Bulles de Culture Apéritives Maxi la tournée des fontaines Angers

Bulles de Culture Apéritives Maxi la tournée des fontaines Angers samedi 20 juin 2026.

Adresse : Boulevard de la Résistance et de la Déportation -

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5

Angers

Bulles de Culture Apéritives Maxi la tournée des fontaines

Boulevard de la Résistance et de la Déportation – Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-08-15 19:30:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-07-04 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-12

Chaque fontaine a un style qui illustre son époque et correspond à sa fonction abreuver, décorer, rafraîchir…
A travers ses fontaines, Angers dévoile son histoire.
Proposition de poursuivre autour d’un verre.   .

Boulevard de la Résistance et de la Déportation – Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  odilewibault@gmail.com

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English :

L’événement Bulles de Culture Apéritives Maxi la tournée des fontaines Angers a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers

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