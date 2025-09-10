Visites flash du jardin suspendu du Château d’Angers Angers

Visites flash du jardin suspendu du Château d’Angers Angers samedi 25 avril 2026.

Visites flash du jardin suspendu du Château d’Angers

2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25 2026-05-02

Venez échanger avec des étudiantes spécialistes du végétal pour mieux connaître les plantes des jardins du château d’Angers.   .

2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77  chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Visites flash du jardin suspendu du Château d’Angers Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers

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