Visites flash du jardin suspendu du Château d’Angers Angers
Visites flash du jardin suspendu du Château d’Angers Angers samedi 25 avril 2026.
Visites flash du jardin suspendu du Château d’Angers
2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-02
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2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr
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L’événement Visites flash du jardin suspendu du Château d’Angers Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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