Quand la Renaissance se pavane

2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Dans la chapelle, avant ou après votre découverte de l’exposition Tapisseries 4 couleurs , venez vibrer au son de la musique de la Renaissance ! .

2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Quand la Renaissance se pavane Angers a été mis à jour le 2026-03-01 par Destination Angers