Florescence Angers
Florescence Angers samedi 18 avril 2026.
Angers
Florescence
2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Florescence c’est l’éclosion de l’artisanat floral français. Le 18 avril 2026, dans les fossés du château d’Angers, se déroulera une journée qui met à l’honneur les artistes floraux Angevins. .
2 promenade du Bout du Monde Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire florescenceevenement@gmail.com
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English :
L’événement Florescence Angers a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Angers
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