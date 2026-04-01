Angers

Florescence

2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Florescence c’est l’éclosion de l’artisanat floral français. Le 18 avril 2026, dans les fossés du château d’Angers, se déroulera une journée qui met à l’honneur les artistes floraux Angevins. .

2 promenade du Bout du Monde Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire florescenceevenement@gmail.com

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English :

L’événement Florescence Angers a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Angers