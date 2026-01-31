Spectacle Là où souffle la nature Angers

Spectacle Là où souffle la nature

4 boulevard Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24 20:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Clément Debieuvre (ténor) et Pernelle Marzorati (harpe) déroulent un voyage où s’entrelacent nature, mythes et merveilleux comme un écho aux tapisseries de Tolkien tissées à Aubusson. .

4 boulevard Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00

