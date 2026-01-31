Spectacle Là où souffle la nature Angers
Spectacle Là où souffle la nature Angers vendredi 24 avril 2026.
Spectacle Là où souffle la nature
4 boulevard Arago Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24 20:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Clément Debieuvre (ténor) et Pernelle Marzorati (harpe) déroulent un voyage où s’entrelacent nature, mythes et merveilleux comme un écho aux tapisseries de Tolkien tissées à Aubusson. .
4 boulevard Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Là où souffle la nature Angers a été mis à jour le 2026-01-31 par Destination Angers