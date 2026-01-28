Spectacle Bottes de Prince et Bigoudis

4 bd Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:30:00

fin : 2026-04-15 19:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Récit burlesque de la Compagnie Loba/Annabelle Sergent

Vous pensiez tout connaître de Blanche-Neige ? Courrez voir Bottes de prince et bigoudis ! Un spectacle décapant qui fait la part belle à nos imageries d’enfants et égratigne quelques idées reçues .

4 bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Bottes de Prince et Bigoudis Angers a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Angers