Ateliers enfants au Repaire Urbain Le RU Repaire Urbain Angers

Ateliers enfants au Repaire Urbain

Le RU Repaire Urbain Jardin du musée des Beaux-Arts Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-03 2026-03-04 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Activités enfants proposés a repaire urbain pendant les vacances scolaires. .

Le RU Repaire Urbain Jardin du musée des Beaux-Arts Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 59 65 angers.patrimoines@ville.angers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers enfants au Repaire Urbain Angers a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Angers