Boum Boum Baroque! #désir

Esplanade Henri Dutilleux Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29 21:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Et si nous vous révélions ce que signifie vraiment le mot désir dans la musique baroque ? À travers deux grands opéras baroques français Eléonore et Clément vous entraîneront au cœur de scènes où le désir se fait tourment, aveu, vertige. .

Esplanade Henri Dutilleux Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 440.asso@gmail.com

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L’événement Boum Boum Baroque! #désir Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers