Boum Boum Baroque! #désir Angers
Boum Boum Baroque! #désir Angers mercredi 29 avril 2026.
Boum Boum Baroque! #désir
Esplanade Henri Dutilleux Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29 21:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Et si nous vous révélions ce que signifie vraiment le mot désir dans la musique baroque ? À travers deux grands opéras baroques français Eléonore et Clément vous entraîneront au cœur de scènes où le désir se fait tourment, aveu, vertige. .
Esplanade Henri Dutilleux Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 440.asso@gmail.com
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English :
L’événement Boum Boum Baroque! #désir Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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