Visite commentée Les végétaux dans la tapisserie de l’Apocalypse Angers

Visite commentée Les végétaux dans la tapisserie de l’Apocalypse

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2026-04-30 10:15:00
fin : 2026-04-30 11:30:00

2026-04-30

Si le végétal n’a pas servi à la fabrication de cette tapisserie (quoi que ?) de laine, il est omniprésent dans ces images. Découvrez un herbier géant la tapisserie de l’Apocalypse d’Angers !   .

2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire  

