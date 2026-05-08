Balade à vélo européenne Angers
Balade à vélo européenne Angers dimanche 10 mai 2026.
Angers
Balade à vélo européenne
Cale de la Savatte Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 16:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Balade à vélo urbaine sur le patrimoine et l’impact européen à Angers dans le cadre d’ Angers fête l’Europe . Parcours organisé par la Maison de l’Europe 49. Mineurs accompagnés. Vélos non fournis. .
Cale de la Savatte Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire evenementielmde49@gmail.com
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English :
L’événement Balade à vélo européenne Angers a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Angers