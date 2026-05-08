Angers

Balade à vélo européenne

Cale de la Savatte Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Balade à vélo urbaine sur le patrimoine et l’impact européen à Angers dans le cadre d’ Angers fête l’Europe . Parcours organisé par la Maison de l’Europe 49. Mineurs accompagnés. Vélos non fournis. .

Cale de la Savatte Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire evenementielmde49@gmail.com

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English :

L’événement Balade à vélo européenne Angers a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Angers