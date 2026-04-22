La Tablée Angevine Angers
La Tablée Angevine Angers dimanche 14 juin 2026.
Angers
La Tablée Angevine
Place Saint-Eloi Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
La Tablée Angevine est un évènement culinaire ouvert à tous en plein cœur d’Angers, Place Saint-Eloi. Cette journée sera placée sous le signe du partage, de la cuisine locale et de la convivialité. .
Place Saint-Eloi Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@frerestoque.fr
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English :
L’événement La Tablée Angevine Angers a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers
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