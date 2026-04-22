Angers

La Tablée Angevine

Place Saint-Eloi Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La Tablée Angevine est un évènement culinaire ouvert à tous en plein cœur d’Angers, Place Saint-Eloi. Cette journée sera placée sous le signe du partage, de la cuisine locale et de la convivialité. .

Place Saint-Eloi Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@frerestoque.fr

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L’événement La Tablée Angevine Angers a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers