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La Tablée Angevine Angers

La Tablée Angevine Angers dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Place Saint-Eloi

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Angers

La Tablée Angevine

Place Saint-Eloi Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :
2026-06-14

La Tablée Angevine est un évènement culinaire ouvert à tous en plein cœur d’Angers, Place Saint-Eloi. Cette journée sera placée sous le signe du partage, de la cuisine locale et de la convivialité.   .

Place Saint-Eloi Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire   contact@frerestoque.fr

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English :

L’événement La Tablée Angevine Angers a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers

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