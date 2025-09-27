Angers

Visite commentée de la Collégiale Saint-Martin

23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-14

Venez parcourir les 2000 ans d’histoire et d’architecture du lieu, de l’antiquité à la restauration contemporaine, et plongez dans le passé de la plus vieille église d’Angers encore debout! .

23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

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English :

L’événement Visite commentée de la Collégiale Saint-Martin Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers