Visite commentée de la Collégiale Saint-Martin Angers
Visite commentée de la Collégiale Saint-Martin Angers samedi 6 juin 2026.
Angers
Visite commentée de la Collégiale Saint-Martin
23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-14 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-14
Venez parcourir les 2000 ans d’histoire et d’architecture du lieu, de l’antiquité à la restauration contemporaine, et plongez dans le passé de la plus vieille église d’Angers encore debout! .
23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr
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English :
L’événement Visite commentée de la Collégiale Saint-Martin Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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