Beethoven hymne à la joie, Centre de Congrès – Angers, Angers
Beethoven hymne à la joie, Centre de Congrès – Angers, Angers dimanche 14 juin 2026.
Beethoven hymne à la joie 14 et 16 juin Centre de Congrès – Angers Maine-et-Loire
Tarifs de 10€ à 48€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00
Sous la direction de Sascha Goetzel, le chœur mixte du Conservatoire rejoint le chœur et l’orchestre de l’ONPL.
Pleine de fougue et d’audace, L’Ouverture de Faust permet la découverte passionnante d’Emilie Mayer, une compositrice d’exception qui a su trouver sa place dans l’arène symphonique du 19e siècle alors largement occupée par les hommes. Après cette page oubliée, Beethoven déploie dans sa Symphonie n°9 un souffle dramatique inouï jusqu’au choeur final reprenant l’éclatante Ode à la joie de Schiller.
Centre de Congrès – Angers 33 Bd Carnot, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/beethoven-hymne-a-la-joie/ »}]
Sous la direction de Sascha Goetzel, le chœur mixte du Conservatoire rejoint le chœur et l’orchestre de l’ONPL.
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