Angers, visite littéraire Angers

Angers, visite littéraire

7 Place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Notre guide vous propose une visite guidée en centre-ville, ponctuée de lectures commentées, pour découvrir la ville à travers les yeux de ces personnalités. .

7 Place Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

