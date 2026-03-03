Angers, visite littéraire Angers
Angers, visite littéraire Angers samedi 13 juin 2026.
Angers, visite littéraire
7 Place Kennedy Angers Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Notre guide vous propose une visite guidée en centre-ville, ponctuée de lectures commentées, pour découvrir la ville à travers les yeux de ces personnalités. .
7 Place Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Angers, visite littéraire Angers a été mis à jour le 2026-03-03 par Destination Angers