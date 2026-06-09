Balade street art Angers
Balade street art Angers dimanche 14 juin 2026.
Angers
Balade street art
Place Michel Debré Angers Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-06-17
Avez-vous remarqué des choses colorées sur les murs de la ville ? C’est du street art, un art sauvage, exercé par des artistes malicieux. Je suis l’un d’entre eux, Waldo, je pose des mosaïques dans les rues d’Angers depuis 3 ans. .
Place Michel Debré Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 83 70 83 84 waldo.world@hotmail.fr
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English :
L’événement Balade street art Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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