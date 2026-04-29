La Chenin fan week 2026 Chenins de Loire Angers
La Chenin fan week 2026 Chenins de Loire Angers samedi 13 juin 2026.
La Chenin fan week 2026 Chenins de Loire Angers 13 – 20 juin
Une semaine pour célébrer le roi des cépages de Loire
Une semaine pour célébrer le roi des cépages de Loire
Du 13 au 20 juin 2026, cavistes, restaurants et bars à vin de toute la France s’unissent pour faire du chenin le cépage de l’été !
Pendant une semaine, les amateurs de vin pourront découvrir ou redécouvrir les chenins de Loire grâce à des animations et dégustations organisées dans toute la France. 300 cavistes, bars à vins et restaurants mettront ainsi à l’honneur le chenin, l’un des cépages préférés des Français.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T23:00:00.000+02:00
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Chenins de Loire 73 rue Plantagenêt Angers 49100 Maine-et-Loire
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