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Performance musicale Sarah Even au Musée des Beaux-Arts Angers

Performance musicale Sarah Even au Musée des Beaux-Arts Angers vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 14 rue du Musée

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 7 7

Angers

Performance musicale Sarah Even au Musée des Beaux-Arts

14 rue du Musée Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12 20:15:00

Date(s) :
2026-06-12

Création dans le cadre de l’exposition Collectionner le 18e siècle. Angers invite les dessins du Louvre .
Sur réservation   .

14 rue du Musée Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 00  musees@ville.angers.fr

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English :

L’événement Performance musicale Sarah Even au Musée des Beaux-Arts Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers

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