Le Grand Bald es Légendes Eldoria Angers
Le Grand Bald es Légendes Eldoria Angers samedi 13 juin 2026.
Angers
Le Grand Bald es Légendes Eldoria
2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Pour la cinquième édition de son Grand Bal, le château d’Angers vibrera le temps d’un week-end au rythme de la Medieval Fantasy ! .
2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Le Grand Bald es Légendes Eldoria Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers
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