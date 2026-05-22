Angers

Le Grand Bald es Légendes Eldoria

2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Pour la cinquième édition de son Grand Bal, le château d’Angers vibrera le temps d’un week-end au rythme de la Medieval Fantasy ! .

2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Le Grand Bald es Légendes Eldoria Angers a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Angers