ARNAUD TSAMERE – GARE DU MIDI Biarritz

ARNAUD TSAMERE Début : 2026-12-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Dark Smile Productions en accord avec « votre production » présentent Arnaud Tsamere « Nouveau Spectacle – Titre provisoire »« Après le succès de son précédent spectacle « 2 mariages et 1 enterrement » joué en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et actuellement disponible sur Canal , un passage par le théâtre classique dans le rôle de Cyrano de Bergerac mis en scène par Alain Sachs, et la retentissante tournée du Trio avec ses deux acolytes Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scène en janvier 2026 avec un 5ème One Man Show plus intense que jamais ! »CRÉDITS : PHOTOS AFFICHE : Matthieu DortombGRAPHISME AFFICHE : Patrick Borkowski – La Griffe Bonzai StudioPHOTO PRESSE : Pascal Ito

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64