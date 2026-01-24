Casetas de Biarritz Côte des basques Biarritz

Casetas de Biarritz

Côte des basques Boulevard Prince de Galles Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-02

L’occasion de profiter de l’un des plus beaux sites de la Côte Basque autour d’une fête intergénérationnelle et conviviale, dans une ambiance musicale avec des groupes live et des Dj. Des restaurateurs et cafetiers proposeront de quoi se restaurer dans les tentes installées face à l’océan. .

Côte des basques Boulevard Prince de Galles Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

English : Casetas de Biarritz

