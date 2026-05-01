Le Songe d’une Nuit d’été Le Colisée Biarritz
Le Songe d’une Nuit d’été Le Colisée Biarritz samedi 30 mai 2026.
Biarritz
Le Songe d’une Nuit d’été
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
D’après la comédie de William Shakespeare.
Adaptation par Yves Landerouin pour la troupe du Théâtre Universitaire de Bayonne. .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine theatre.universitaire.bayonne@gmail.com
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English : Le Songe d’une Nuit d’été
L’événement Le Songe d’une Nuit d’été Biarritz a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Biarritz
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