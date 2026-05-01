Le Songe d’une Nuit d’été Le Colisée Biarritz

Biarritz

Le Songe d’une Nuit d’été

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

D’après la comédie de William Shakespeare.

Adaptation par Yves Landerouin pour la troupe du Théâtre Universitaire de Bayonne. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine theatre.universitaire.bayonne@gmail.com

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English : Le Songe d’une Nuit d’été

L’événement Le Songe d’une Nuit d’été Biarritz a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Biarritz