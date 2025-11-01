Arnaud Tsamère Versailles Palais des Congrès Versailles

Arnaud Tsamère Samedi 17 octobre 2026, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

42 € Carré or / 38 € Cat 1 / 34 € Cat 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:30:00 – 2026-10-17T22:30:00

Fin : 2026-10-17T20:30:00 – 2026-10-17T22:30:00

Après le succès de son précédent spectacle » 2 mariages et 1 enterrement » joué en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et actuellement disponible sur Canal +, un passage par le théâtre classique dans le rôle de Cyrano de Bergerac mis en scène par Alain Sachs, et la retentissante tournée du Trio avec ses deux acolytes Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, l’humoriste applaudi par plus de 500 000 spectateurs en salle revient sur scène en janvier 2026 avec un 5ème One Man Show plus intense que jamais !

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@versaillespalaisdescongres.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 26 20 18 »}, {« type »: « link », « value »: « https://urlr.me/Gc3aTj »}]

Nouveau spectacle humour Spectacle