Sauternes

Arômes et paysages Marche, déguste, dîne

Sauternes Gironde

Tarif : 98 – 98 – 98 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

5 étapes pour un dîner gastronomique château Guiraud, château d’Yquem, château Rayne Vigneau, bords du Ciron, château La Tour Blanche

35 vignerons de Sauternes et Barsac

Venez vous immerger dans la nature & dans l’histoire d’un territoire viticole d’exception. Sur un parcours de 8 km, accessible à tous, vous êtes invités à découvrir les paysages époustouflants du vignoble de Sauternes. Vous profiterez également d’un prestigieux repas gastronomique pris tout au long de ce parcours. À chaque étape, une trentaine de vignerons passionnés feront déguster leurs vins spécialement sélectionnés pour un accord parfait avec le menu gastronomique proposé

Sur réservation .

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 60 37 contact@sauternes-barsac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arômes et paysages Marche, déguste, dîne

L’événement Arômes et paysages Marche, déguste, dîne Sauternes a été mis à jour le 2026-05-22 par La Gironde du Sud