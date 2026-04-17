Arômes et paysages Marche, déguste, dîne Sauternes
Arômes et paysages Marche, déguste, dîne Sauternes samedi 13 juin 2026.
Sauternes
Arômes et paysages Marche, déguste, dîne
Sauternes Gironde
Tarif : 98 – 98 – 98 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
5 étapes pour un dîner gastronomique château Guiraud, château d’Yquem, château Rayne Vigneau, bords du Ciron, château La Tour Blanche
35 vignerons de Sauternes et Barsac
Venez vous immerger dans la nature & dans l’histoire d’un territoire viticole d’exception. Sur un parcours de 8 km, accessible à tous, vous êtes invités à découvrir les paysages époustouflants du vignoble de Sauternes. Vous profiterez également d’un prestigieux repas gastronomique pris tout au long de ce parcours. À chaque étape, une trentaine de vignerons passionnés feront déguster leurs vins spécialement sélectionnés pour un accord parfait avec le menu gastronomique proposé
Sur réservation .
Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 60 37 contact@sauternes-barsac.com
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English : Arômes et paysages Marche, déguste, dîne
L’événement Arômes et paysages Marche, déguste, dîne Sauternes a été mis à jour le 2026-05-22 par La Gironde du Sud
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