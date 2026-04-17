Sauternes

Le concert aux chandelles

Château d’Arche Sauternes Gironde

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Vivez un concert aux chandelles unique dans le jardin de notre chartreuse. Dès 19h30, profitez d’un bar à vin et d’un foodtruck asiatique ou végétarien, puis à 21h45, laissez-vous transporter par les plus belles musiques de film et les plus grands classiques au piano par le virtuose Eric Artz.

Réservation conseillée. .

Château d’Arche Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 67 67

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English : Le concert aux chandelles

L’événement Le concert aux chandelles Sauternes a été mis à jour le 2026-05-19 par La Gironde du Sud