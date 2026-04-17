Le concert aux chandelles Sauternes
Le concert aux chandelles Sauternes samedi 6 juin 2026.
Sauternes
Le concert aux chandelles
Château d’Arche Sauternes Gironde
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Vivez un concert aux chandelles unique dans le jardin de notre chartreuse. Dès 19h30, profitez d’un bar à vin et d’un foodtruck asiatique ou végétarien, puis à 21h45, laissez-vous transporter par les plus belles musiques de film et les plus grands classiques au piano par le virtuose Eric Artz.
Réservation conseillée. .
Château d’Arche Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 67 67
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English : Le concert aux chandelles
L’événement Le concert aux chandelles Sauternes a été mis à jour le 2026-05-19 par La Gironde du Sud
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